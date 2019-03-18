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04:37 18.03.2019

Премьер Франции признал неэффективность мер правительства по предотвращению беспорядков

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Премьер Франции признал неэффективность мер правительства по предотвращению беспорядков

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп считает, что меры его правительства по предотвращению субботних беспорядков в Париже, вылившихся в погромы и поджоги, оказались недостаточными.

"Анализ вчерашних (субботних - ИФ) событий свидетельствует о том, что принятых мер было недостаточно для сдерживания насилия и предотвращения правонарушений", - заявили в канцелярии премьер-министра.

В заявлении отмечается, что премьер намерен в понедельник встретиться с президентом Эмманюэлем Макроном.

Как сообщалось, восемнадцатая акция движения "желтых жилетов" собрала в субботу во Франции 32,3 тыс. участников.

Во французской столице манифестация быстро переросла в ожесточенные стычки с полицией, погромы, мародерство и поджоги. Особенно досталось дорогим бутикам и ресторанам Елисейских полей.

Согласно сообщению Елисейского дворца, президент Франции Эмманюэль Макрон сократил свое пребывание на горнолыжной станции в Верхних Пиренеях для участия на заседании кризисной ячейки в МВД по итогу прошедших в столице погромов.

СМИ сообщают, что в Париже полиция задержала 192 человека. По ранее распространенным данным парижской префектуры полиции, в столице в результате столкновений получили ранения 60 человек: 17 стражей порядка, 1 пожарный и 42 манифестанта.

Теги: #беспорядки #франция #меры #премьер
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