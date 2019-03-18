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02:30 18.03.2019

Наследный принц Саудовской Аравии начал кампанию по преследованию инакомыслящих за год до убийства журналиста Хашкаджи – газета

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Наследный принц Саудовской Аравии начал кампанию по преследованию инакомыслящих за год до убийства журналиста Хашкаджи – газета

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман санкционировал секретную кампанию с целью заставить замолчать инакомыслящих граждан своего королевства более чем за год до убийства журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников, знакомых с секретными отчетами разведки.

Согласно данным собеседников издания, по приказу наследного принца была создана специальная группа оперативников, которая, начиная с 2017 года, провела десяток операций, включающих наблюдение, похищение, задержание и пытки саудовских граждан, а также убийство журналиста Washington Post.

Как сообщили источники газеты, группа контролировалась Саудом аль-Кахтани, консультантом по средствам массовой информации наследного принца. Его заместителем был сотрудник службы безопасности Саудовской Аравии Махер Абдулазиз Мутреб. Другим оперативником в команде был Таар Галеб аль-Харби, член королевской гвардии.

Отмечается, что Махер Абдулазиз Мутреб и Таар Галеб аль-Харби сейчас находятся под следствием в Эр-Рияде по обвинениям в убийстве Дж.Хашкаджи , а Сауд аль-Кахтани содержится под домашним арестом. В связи с этим, подчеркивает издание, неясно, продолжает ли группа свою работу.

По мнению собеседников издания, репрессии в Саудовской Аравии резко обострились после того, как Мухаммед бен Салман стал наследным принцем в 2017 году.

С тех пор были задержаны десятки священнослужителей, интеллектуалов и активистов, а также людей, которые разместили критические или саркастические комментарии о правительстве в Twitter.

"Мы никогда не видели такого масштаба. Такой диссидент, как Джамаль Хашкаджи в прошлом не стоил бы таких усилий", - заявил изданию Брюс Ридель, бывший аналитик ЦРУ.

В свою очередь, пресс-секретарь посольства Саудовской Аравии в Вашингтоне сообщил, что королевство "очень серьезно относится к любым утверждениям о жестоком обращении с подсудимыми, ожидающими суда, или заключенными, отбывающими наказание".

"Саудовские законы запрещают пытки и привлекают к ответственности лиц, причастных к таким злоупотреблениям властью, а судьи не могут принимать признания, полученные под давлением", - добавил он.

По его словам, государственный прокурор королевства и комиссия по правам человека Саудовской Аравии расследуют "недавние утверждения".

Дж.Хашкаджи, работавший на американское издание Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.

Расследование этого дела по отдельности проводят турецкие и саудовские власти в то время, как некоторые СМИ связывали убийство с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.

Теги: #группа #саударавия #принц #убийство
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