Строительство мостов является реальным делом по восстановлению инфраструктуры Украины – Омелян

В рамках рабочей поездки в Черновицкую область Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян осмотрел мост в с. Розтоки Путильского района, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

"В 2008 году в результате наводнения дороги и мосты Черновицкой области были значительно повреждены…. В продолжение работ по сооружению моста в с. Розтоки году выделено 75 млн гривен. На мост через реку Прут в этом году будет направлено 100 млн гривен. Это - реальные дела по восстановлению инфраструктуры Украины. Я благодарю Президента Украины, который определил инфраструктуру ключевым приоритетом, а также правительства Яценюка и В, Гройсмана которые дают возможность постепенно изменять дорожную сеть, ремонтировать мосты и давать людям новое качество передвижения Украине", - говорится в сообщении, на официальной странице Мининфраструктуры в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

Всего в 2019 году субвенции из Дорожного фонда на дороги местного значения составит около 15 млрд гривен.

"Это - большое финансирование, которого до сих пор никогда не было. Все эти средства должны быть направлены на восстановление дорог и мостов в областях, 20% средств можно направлять на коммунальные дороги. Но чтобы эффект был большим, призываю местные органы власти софинансировать ремонт дорожной сети", - отметил В. Омельян