Более 20 пожарных бригад приняли участие в тушении крупного пожара на складе техники в Тбилиси

Сильный пожар вспыхнул в воскресенье вечером на окраине Тбилиси на территории склада, прилегающего к гипермаркету, сообщили журналистам в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

По данным службы, возгорание произошло на территории склада бытовой техники, огнем уничтожена площадь около 1800 кв.м. К тушению пожара было привлечено 23 пожарно-спасательные бригады, на данный момент пожар удалось локализовать.

По предварительным данным, в здании в момент возгорания находился один человек, которого спасателям удалось вывести.

Между тем, по сообщениям грузинских СМИ, в результате пожара пострадал один человек.

Также служба сообщила, что из горящего здания удалось вынести несколько живых щенков.

Причины возгорания пока неизвестны.