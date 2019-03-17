Страны ОПЕК+ в феврале были близки к выполнению сделки по ограничению добычи на 90% - Фалих

Страны ОПЕК+ близки к выполнению сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти на 90%, заявил журналистам глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль Фалих.

"В феврале мы были близки к выполнению сделки на 90%", - сказал он.

"Я считаю, что в марте мы способны легко выйти на исполнении более 100%", - отметил министр.

При этом он подчеркнул, что тренд на шесть месяцев также показывает, что страны способны по итогам первого полугодия полностью выполнить сделку.