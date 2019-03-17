События

22:16 17.03.2019

Страны ОПЕК+ в феврале были близки к выполнению сделки по ограничению добычи на 90% - Фалих

1 мин читать

 Страны ОПЕК+ близки к выполнению сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти на 90%, заявил журналистам глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль Фалих.

"В феврале мы были близки к выполнению сделки на 90%", - сказал он.

"Я считаю, что в марте мы способны легко выйти на исполнении более 100%", - отметил министр.

При этом он подчеркнул, что тренд на шесть месяцев также показывает, что страны способны по итогам первого полугодия полностью выполнить сделку.

Теги: #выполнение #опек #нефть #мир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:24 16.03.2019
В ряде стран мира прошли акции в защиту экологии

В ряде стран мира прошли акции в защиту экологии

09:04 14.03.2019
Нефть торгуется у максимума за четыре месяца, Brent поднялась до $67,83

Нефть торгуется у максимума за четыре месяца, Brent поднялась до $67,83

17:15 13.03.2019
Нефть дорожает на данных о запасах, Brent торгуется у $67,4 за баррель

Нефть дорожает на данных о запасах, Brent торгуется у $67,4 за баррель

09:48 13.03.2019
Нефть дорожает 3-ю сессию подряд из-за слухов об ОПЕК+ и данных API о запасах в США

Нефть дорожает 3-ю сессию подряд из-за слухов об ОПЕК+ и данных API о запасах в США

09:47 13.03.2019
США планируют заставить Иран снизить экспорт нефти до нуля - Помпео

США планируют заставить Иран снизить экспорт нефти до нуля - Помпео

19:31 11.03.2019
Добыча нефти в Венесуэле резко упала из-за перебоев в энергоснабжении - СМИ

Добыча нефти в Венесуэле резко упала из-за перебоев в энергоснабжении - СМИ

10:02 11.03.2019
Цены на нефть растут, Brent выше $66 за баррель

Цены на нефть растут, Brent выше $66 за баррель

07:46 08.03.2019
Тимошенко: Формат переговоров "Будапешт плюс" - это путь к миру в Украине

Тимошенко: Формат переговоров "Будапешт плюс" - это путь к миру в Украине

03:26 08.03.2019
Тимошенко: Формат переговоров "Будапешт плюс" - это путь к миру в Украине

Тимошенко: Формат переговоров "Будапешт плюс" - это путь к миру в Украине

18:19 06.03.2019
Нефть умеренно снижается на данных о запасах, Brent торгуется у $65,6 за баррель

Нефть умеренно снижается на данных о запасах, Brent торгуется у $65,6 за баррель

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На "Азовстали" нет пожара, происходил слив шлака - "Метинвест"

В Хмельницком на пожаре в жилом доме погиб пенсионер - ГСЧС

В Харьковской области 18-летняя девушка свела счеты с жизнью

За минувшие сутки боевики дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен

Кличко ночью проверил готовность работ по демонтажу Шулявского путепровода

ПОСЛЕДНЕЕ

Экономический рост должен обязательно быть ощутимым для каждого украинца- Порошенко

На "Азовстали" нет пожара, происходил слив шлака - "Метинвест"

Крым будет возвращен Украине, и ни на какие подковерные договоренности Украина никогда не пойдет - Порошенко

Кандидат в президенты от "Оппоблока" Вилкул принял участие в праздновании "Торжества православия"

На Филиппинах пообещали полностью открыть для туристов остров Боракай в конце года

Боевики шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил, потерь нет

В США новый кандидат в президенты

Тысячи демонстрантов вышли на акцию протеста в центре Белграда

Тысячи демонстрантов проводят акцию протеста в центре Белграда

В Чугуевском районе найден мертвым военнослужащий-контрактник 92-1 ОМБ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА