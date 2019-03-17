Экономический рост должен обязательно быть ощутимым для каждого украинца- Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что экономический рост должен стать ощутимым для каждого украинского гражданина, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

"Только сейчас, после проведения мощного комплекса реформ. Когда возобновился экономический рост, когда создан фундамент государственности, мы вводим решительное наступление на бедность", - говорится в сообщении, на официальном сайте президента Украины в воскресенье вечером.

По словам главы украинского государства, есть немедленные шаги, которые можно сделать уже сейчас, основываясь на том, что украинская экономика растет двенадцать кварталов подряд.

"Созданный мощный фундамент, накоплены определенные средства в Пенсионном фонде. И поэтому первые кому мы должны помочь - это пенсионеры. Потому что они пострадали больше", - сказал П. Порошенко.

Он отметил, что минимальная заработная плата и средняя зарплата выросли, а повышение пенсий происходило медленно.

"Я подчеркиваю, что уже 5000000 пенсионеров получили индексированные пенсии", - подчеркнул президент Украины.

"Каждый год мы будем повышать, индексировать пенсии. И рост экономики должен быть отражен в кармане пенсионера, учителя, врача, студента для того, чтобы обеспечить эффективные шаги в борьбе с бедностью", - подытожил П. Порошенко.