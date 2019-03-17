Крым будет возвращен Украине, и ни на какие подковерные договоренности Украина никогда не пойдет - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что не существует более важной задачи для украинской власти, чем обеспечение восстановления территориальной целостности, суверенитета и независимости украинского государства, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

"Первая позиция, мы должны понимать, кто нам противостоит. Одна из крупнейших военных машин мира - тоталитарная, которая поставила задачу на сегодняшний день сделать незаконную аннексию Крыма. И первое, что мы сделали - сколотили мировую солидарность с Украиной, которая способствует освобождению Крыма", - говорится в сообщении, на официальном сайте президента Украины в воскресенье вечером.

П. Порошенко заверил, что ни на какие "подковерные договоренности" в вопросе возвращения Крыма Украина не пойдет.

"Вторая позиция - ни на какие торги, ни на какие подковерные договоренности Украины никогда не пойдет. И Крым будет возвращен Украине. Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно быстрее, сразу же после президентских выборов. Ибо вы слышали неоднократные заявления Путина, что до президентских выборов этого делаться не будет, потому что он очень надеется, что будет избран любой, кроме Порошенко для того, чтобы новая украинская власть приползла на коленях и подарила ему Крым. Моя позиция - не дождутся. Мы освободим Крым", - подчеркнул глава украинского государства.

Президент отметил, что для этого Украина наращивает военную мощь, укрепляет международную солидарность, обеспечивает экономический рост.

"То же будет с Донбассом. Не исключаю, что сразу после выборов у нас будет прогресс по голубым каскам (введение миротворческого контингента под эгидой ООН на оккупированную часть территории Донбасса - ИФ)", - подытожил П. Порошенко.