События

20:46 17.03.2019

Крым будет возвращен Украине, и ни на какие подковерные договоренности Украина никогда не пойдет - Порошенко

2 мин читать
Крым будет возвращен Украине, и ни на какие подковерные договоренности Украина никогда не пойдет - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что не существует более важной задачи для украинской власти, чем обеспечение восстановления территориальной целостности, суверенитета и независимости украинского государства, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

"Первая позиция, мы должны понимать, кто нам противостоит. Одна из крупнейших военных машин мира - тоталитарная, которая поставила задачу на сегодняшний день сделать незаконную аннексию Крыма. И первое, что мы сделали - сколотили мировую солидарность с Украиной, которая способствует освобождению Крыма", - говорится в сообщении, на официальном сайте президента Украины в воскресенье вечером.

П. Порошенко заверил, что ни на какие "подковерные договоренности" в вопросе возвращения Крыма Украина не пойдет.

"Вторая позиция - ни на какие торги, ни на какие подковерные договоренности Украины никогда не пойдет. И Крым будет возвращен Украине. Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно быстрее, сразу же после президентских выборов. Ибо вы слышали неоднократные заявления Путина, что до президентских выборов этого делаться не будет, потому что он очень надеется, что будет избран любой, кроме Порошенко для того, чтобы новая украинская власть приползла на коленях и подарила ему Крым. Моя позиция - не дождутся. Мы освободим Крым", - подчеркнул глава украинского государства.

Президент отметил, что для этого Украина наращивает военную мощь, укрепляет международную солидарность, обеспечивает экономический рост.

"То же будет с Донбассом. Не исключаю, что сразу после выборов у нас будет прогресс по голубым каскам (введение миротворческого контингента под эгидой ООН на оккупированную часть территории Донбасса - ИФ)", - подытожил П. Порошенко.

Теги: #крым #президент #украина #комментарии
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:52 17.03.2019
На "Азовстали" нет пожара, происходил слив шлака - "Метинвест"

На "Азовстали" нет пожара, происходил слив шлака - "Метинвест"

19:35 17.03.2019
Кандидат в президенты от "Оппоблока" Вилкул принял участие в праздновании "Торжества православия"

Кандидат в президенты от "Оппоблока" Вилкул принял участие в праздновании "Торжества православия"

15:45 17.03.2019
В Киеве полицейские задержали двух подозреваемых в убийстве в Шаргородском районе, их сообщника разыскивают

В Киеве полицейские задержали двух подозреваемых в убийстве в Шаргородском районе, их сообщника разыскивают

15:31 17.03.2019
Полиция сообщила о 25 тысячах участниках встречи Порошенко с избирателями в центре Киева, организаторы заявили о 40 тысячах

Полиция сообщила о 25 тысячах участниках встречи Порошенко с избирателями в центре Киева, организаторы заявили о 40 тысячах

13:59 17.03.2019
Тимошенко обещает привлечь к ответственности Порошенко и его окружение

Тимошенко обещает привлечь к ответственности Порошенко и его окружение

13:44 17.03.2019
Порошенко убежден, что после выборов РФ будет вынуждена считаться с инициативой Украины о введении миротворцев ООН на Донбасс

Порошенко убежден, что после выборов РФ будет вынуждена считаться с инициативой Украины о введении миротворцев ООН на Донбасс

13:41 17.03.2019
Порошенко намерен в 2023 году начать переговоры о вступлении Украины в ЕС и обеспечить получение ПДЧ

Порошенко намерен в 2023 году начать переговоры о вступлении Украины в ЕС и обеспечить получение ПДЧ

12:47 17.03.2019
Порошенко уверен в своей победе на выборах и заявляет, что она будет честной

Порошенко уверен в своей победе на выборах и заявляет, что она будет честной

12:47 17.03.2019
Порошенко: Следующую каденцию начну с обновления военной ракетной программы

Порошенко: Следующую каденцию начну с обновления военной ракетной программы

12:38 17.03.2019
Порошенко: Попытки перевести кампанию общения с избирателями в уличные беспорядки ставят под угрозу выборы, обязанность власти этого не допустить

Порошенко: Попытки перевести кампанию общения с избирателями в уличные беспорядки ставят под угрозу выборы, обязанность власти этого не допустить

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На "Азовстали" нет пожара, происходил слив шлака - "Метинвест"

В Хмельницком на пожаре в жилом доме погиб пенсионер - ГСЧС

В Харьковской области 18-летняя девушка свела счеты с жизнью

За минувшие сутки боевики дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен

Кличко ночью проверил готовность работ по демонтажу Шулявского путепровода

ПОСЛЕДНЕЕ

На Филиппинах пообещали полностью открыть для туристов остров Боракай в конце года

Боевики шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил, потерь нет

В США новый кандидат в президенты

Тысячи демонстрантов вышли на акцию протеста в центре Белграда

Тысячи демонстрантов проводят акцию протеста в центре Белграда

В Чугуевском районе найден мертвым военнослужащий-контрактник 92-1 ОМБ

Полицейские задержали под Вольногорском вооруженного мужчину, бросившего в них гранату

Переданные в 2017 году Генпрокуратурой материалы в основном касались деятельности компаний, подконтрольных двум нардепам - НАБУ

Один израильтянин погиб, двое ранены в результате атаки на Западном берегу реки Иордан

В начале недели в Украине потеплеет, местами пройдут небольшие дожди

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА