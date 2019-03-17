Боевики шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил, потерь нет

Незаконные вооруженные формирования шесть раз открывали огонь по позициям Объединенных сил на востоке Украины в воскресенье с полуночи по состоянию на 18:00, сообщается на странице Операции объединенный сил в соцсети Facebook.

"Потерь среди наших защитников нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сводке.

В ходе обстрелов боевики трижды применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

В частности, из минометов калибра 120 мм они обстреляли позиции Объединенных сил в районе г.Марьинка Донецкой области, из минометов калибра 82 мм - в районе г.Золотое Попаснянского района Луганской области (поселок Золотое-4).

Из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов были обстреляны позиции Объединенных сил у пос.Новолуганское Бахмутского района Донецкой области, а из противотанковых ракетных комплексов – у пгт Новотошковское Попаснянского района Луганской области и дважды - в районе с.Крымское Новоайдарского района Луганской области.