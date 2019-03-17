События

18:33 17.03.2019

В США новый кандидат в президенты

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В США новый кандидат в президенты

Сенатор от Демократической партии США Кирстен Джиллибранд в воскресенье официально заявила о намерении выставить свою кандидатуру на выборах президента США в 2020 году.

"Я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента. Давайте докажем, что побеждает храбрость", - написала она в твиттере.

К записи Джиллибранд также прикрепила видео, в котором обратилась к смыслу гимна Соединенных Штатов, в котором Америка зовется страной храбрых.

"Сейчас это не так. Храбрые не настраивают людей друг против друга. Храбрые не ставят деньги выше человеческих жизней. Храбрые не распространяют ненависть. Не скрывают правду. Не строят стену. Это - дело страха", - заявляет она в видео, противопоставляя себя нынешнему президенту США Дональду Трампу.

В январе Джиллибранд уже заявила о намерении баллотироваться на пост президента.

Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2020 года.

Теги: #кандидат #сша #выборы
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