События

16:36 17.03.2019

В Чугуевском районе найден мертвым военнослужащий-контрактник 92-1 ОМБ

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В Чугуевском районе найден мертвым военнослужащий-контрактник 92-1 ОМБ

В лесу у с.Клугино-Башкировка Чугуевского района Харьковской области было найдено тело военнослужащего 92-й отдельной механизированной бригады.

"Был найден гражданскими лицами неизвестный мужчина без признаков жизни. Во время выяснения личности была установлена личность - военнослужащий по контракту... По данному факту назначено служебное расследование и открыто уголовное производство по ст.115 ч.1 (убийство - ИФ) УК", - говорится в сообщении, опубликованном на странице 92-й ОМБ в соцсети Facebook в воскресенье.

Солдат отсутствовал на службе, начиная с 14 марта. Об этом были проинформированы соответствующие инстанции, его искали.

Теги: #полиция #военослужащие #смерть
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