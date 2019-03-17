События

15:45 17.03.2019

В Киеве полицейские задержали двух подозреваемых в убийстве в Шаргородском районе, их сообщника разыскивают

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В Киеве полицейские задержали двух подозреваемых в убийстве в Шаргородском районе, их сообщника разыскивают

Оперативники департамента уголовного розыска, винницкого управления уголовного розыска и бойцы спецподразделения КОРД задержали в Киеве двоих лиц, которые 15 марта в Шаргородском районе Винницкой области совершили разбойное нападение на семью и убили 34-летнего мужчину.

"Задержанные - 30-летний уроженец Винницкой области, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности, и его 23-летний сообщник. Злоумышленники в последнее время проживали в Киеве… По обоснованному подозрению в совершении разбойного нападения и преднамеренного убийства разыскивается третий злоумышленник, Водовар Степан Михайлович 21.07.1989 г.р", - сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

При этом в полиции сообщили, что двое разыскивавшихся по этому делу полицией лиц, как оказалось, не причастны к совершению этого преступления.

Теги: #киев #украина #полиция #задержание #убийство
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Интерфакс-Украина
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