В Киеве полицейские задержали двух подозреваемых в убийстве в Шаргородском районе, их сообщника разыскивают

Оперативники департамента уголовного розыска, винницкого управления уголовного розыска и бойцы спецподразделения КОРД задержали в Киеве двоих лиц, которые 15 марта в Шаргородском районе Винницкой области совершили разбойное нападение на семью и убили 34-летнего мужчину.

"Задержанные - 30-летний уроженец Винницкой области, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности, и его 23-летний сообщник. Злоумышленники в последнее время проживали в Киеве… По обоснованному подозрению в совершении разбойного нападения и преднамеренного убийства разыскивается третий злоумышленник, Водовар Степан Михайлович 21.07.1989 г.р", - сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

При этом в полиции сообщили, что двое разыскивавшихся по этому делу полицией лиц, как оказалось, не причастны к совершению этого преступления.