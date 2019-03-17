События

15:34 17.03.2019

Полицейские задержали под Вольногорском вооруженного мужчину, бросившего в них гранату

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Полицейские задержали под Вольногорском вооруженного мужчину, бросившего в них гранату

Сотрудники полиции задержали в Криничанском районе Днепропетровской области, возле г.Вольногорск, вооруженного мужчину, который бросил гранату в сторону полицейских.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, в результате взрыва боеприпаса патрульный полицейский Вячеслав Андруцкий был доставлен в больницу. Его напарники Игорь Фургало и Николай Чумак среагировали мгновенно и задержали злоумышленника, применив табельное огнестрельное оружие.

"Событие произошло 17 марта во время патрулирования группы реагирования патрульной полиции… Полицейские получили информацию о передвижении подозрительного автомобиля. Остановив водителя, правоохранители начали проверку его документов, и в этот момент мужчина бросил в сторону полицейских гранату и начал убегать. Полицейские начали преследование и применили табельное огнестрельное оружие. Раненного беглеца задержали и изъяли у него еще одну гранату. Им оказался ранее судимый 32-летний местный житель", - говорится в сообщении.

За посягательство на жизнь работника правоохранительного органа задержанному гроит лишение свободы на 9-15 лет или пожизненное лишение свободы.

Теги: #граната #полиция #днепропетровская_область
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