Полиция сообщила о 25 тысячах участниках встречи Порошенко с избирателями в центре Киева, организаторы заявили о 40 тысячах

Массовые мероприятия на Михайловской площади в центре Киева, где в воскресенье состоялась встреча с кандидатом в президенты Украины, действующим главой Украинского государства Петром Порошенко "Мы идем своим путем", прошли без грубых нарушений правопорядка, в них участвовало около 25 тысяч человек, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В то же время, по данным организаторов, на встречу с кандидатом в президенты пришло 40 тысяч человек.

По данным полиции, службу в центре Киева несут 1000 правоохранителей.

"Во время поверхностной проверки у одного мужчины изъяли телескопическую палку. Его доставили в управление полиции, начато уголовное производство по ст.263 (незаконное обращения с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, во время словесной перепалки неизвестный устроил толкотню и пытался вырвать плакат, с которым активист пришел на акцию. Мужчину доставили в управление полиции, где на него составят административные материалы за ст.173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

В целом мероприятие, по данным полиции, состоялось без грубых нарушений правопорядка. Правоохранители продолжают нести службу в центральной части Киева.

Как сообщалось, мероприятие началось в 11:00. На Михайловской площади установлена сцена, на ней поочередно выступали артисты, активисты, соратники П.Порошенко. В 12:10 глава государства начал свое выступление, которое длилось около получаса.

Михайловская площадь и прилегающие улицы были заполнены пришедшими людьми. На площади была усилена охрана, установлено невысокое мобильное ограждение. Правоохранители проверяли прибывающих граждан металлоискателями. Обстановка была спокойной.

В Киеве тепло и облачно - температура воздуха составляла 6-10 градусов тепла, без осадков.