События

13:31 17.03.2019

Один израильтянин погиб, двое ранены в результате атаки на Западном берегу реки Иордан

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Один израильтянин погиб, двое ранены в результате атаки на Западном берегу реки Иордан

Один израильтянин погиб, еще двое госпитализированы после нападения в городе Ариэль на Западном берегу реки Иордан, передают израильские СМИ в воскресенье.

По словам представителя армии обороны Израиля Йонатана Конрикуса, палестинец напал на израильского солдата с ножом, ранил его и отобрал огнестрельное оружие. Затем он выстрелил по нескольким автомобилям, сел за руль одного из них и скрылся. В настоящее время его разыскивают.

Двух израильтян 16 и 20 лет госпитализировали с огнестрельными ранениями. Состояние здоровье обоих оценивается как тяжелое.

Теги: #нападение #израиль
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Интерфакс-Украина
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