События

10:15 17.03.2019

В Харьковской области 18-летняя девушка свела счеты с жизнью

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В Харьковской области 18-летняя девушка свела счеты с жизнью

Правоохранители возбудили уголовное производство по факту смерти 18-летней девушки, которая решила покончить жизнь самоубийством, спрыгнув с крыши 16-этажного дома, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

"Сообщение о том, что возле дома по улице Гвардейцев Широнинцев обнаружено девушку, которая прыгнула с крыши 16-этажного дома, поступило в Московский отдела полиции 16 марта в 13:02. На момент приезда медиков пострадавшая находилась в сознании и сообщила, что хотела покончить жизнь самоубийством", - говорится в сообщении.

Установлено, что на крыше дома девушка пыталась перерезать себе вены на руках и шее с помощью лезвия, а затем спрыгнула с крыши. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.

Кроме того, правоохранители изъяли с места происшествия тетрадь умершей, в которой она оставила предсмертную записку. Как отмечается, девушка лечилась от наркотической зависимости и ранее неоднократно высказывала намерения покончить жизнь самоубийством.

Следователь возбудил уголовное производство по ч. 1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Теги: #самоубийство #дело #украина #харьковская_область
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