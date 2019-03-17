В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о значительной снеголавинной опасности в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, в связи с осадками, метелями и с последующей оттепелью ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень) 17 марта в высокогорье Закарпатской области, 17-18 марта в высокогорье Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении.