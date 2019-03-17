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09:44 17.03.2019

Порядка 60 человек погибли при наводнении на востоке Индонезии

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Около 60 человек погибли, десятки получили ранения при наводнении в провинции Папуа на востоке Индонезии, передают в воскресенье местные СМИ.

По данным местных властей, разрушены десятки жилых домов.

В настоящее время проводится эвакуация людей из наиболее пострадавших районов провинции. Она затруднена из-за поваленных деревьев, валунов и селевых потоков, многие дороги заблокированы. Власти не исключают, что число жертв еще возрастет.

Наводнение вызвано мощными ливнями, обрушившимися на индонезийские территории накануне.

Теги: #жертвы #наводнение #индонезия
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