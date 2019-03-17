В харьковскую полицию поступило 116 сообщений о нарушениях закона о выборах, открыто 11 уголовных производств

За прошедшие сутки полиция зарегистрировала пять сообщений о нарушениях закона Украины "О выборах Президента Украины" на территории Харьковской области, по одному из них открыто уголовное производство.

"Следователи Шевченковского отдела полиции открыли уголовное производство по факту обращения студента одного из харьковских вузов о том, что в помещении общежития он обнаружил объявление о работе в день выборов. В объявлении содержалась ссылка на один из мессенджеров, где может быть сделано предложение неправомерной выгоды за совершение каких-то действий, связанных с реализацией избирательного права. Сведения внесены по ч.2 ст.160 (подкуп избирателя, участника референдума) УК Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Всего с начала избирательной кампании в полицию поступило 116 сообщений о нарушениях закона Украины "О выборах Президента Украины" на территории Харьковской области. Было открыто 11 уголовных производств, составлено 2 административных протокола. По 80 заявлениям во время проведения проверки информация о нарушении законодательства не подтвердилась. По другим материалам продолжаются проверки.