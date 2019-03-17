За минувшие сутки боевики дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования дважды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, один украинский военнослужащий погиб и один ранен, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"16 марта российские оккупационные войска два раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, дважды применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в воскресенье утром.

Обстрелы осуществлялись в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в районе населенного пункта Хутор Вольный.

По данным украинской разведки, 16 марта два боевика ликвидировано и двое ранены.

Кроме того, украинские военнослужащие уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) противника.

"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано", - подчеркнули в штабе ООС.