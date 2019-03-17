События

07:22 17.03.2019

За минувшие сутки боевики дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен

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За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования дважды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, один украинский военнослужащий погиб и один ранен, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"16 марта российские оккупационные войска два раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, дважды применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в воскресенье утром.

Обстрелы осуществлялись в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в районе населенного пункта Хутор Вольный.

По данным украинской разведки, 16 марта два боевика ликвидировано и двое ранены.

Кроме того, украинские военнослужащие уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) противника.

"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано", - подчеркнули в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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