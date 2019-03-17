В Донецкой и Луганской областях обнаружено 162 взрывоопасных предмета на площади 55,1 гектара

Спасатели ГСЧС из состава Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях за неделю обнаружили и обезвредили 162 взрывоопасные предметы на площади 55,1 гектара территории, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"В частности, пиротехниками обследовано и очищено от взрывоопасных предметов 55,1 гектар территории в населенных пунктах Крутая Балка, Новгородское и Никифоровка", - говорится в сообщении.

Как отмечается, взрывоопасные предметы пиротехники обнаружили на территории Донецкой фильтровальной станции.

Кроме того, в пунктах оказания помощи населению расположенных на территории контрольных пунктов въезда-выезда спасатели оказали помощь 431 лицу.