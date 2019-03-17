Мэр Киева Виталий Кличко ночью проверил готовность работ по демонтажу Шулявского путепровода.

"Съездил ночью на строительную площадку возле Шулявского путепровода. Здесь все наготове. Этой ночью мы начинаем работы по демонтажу путепровода. А старт строительства нового моста планируем в апреле", - написал В.Кличко на своей странице в Фейсбук в ночь на воскресенье.

Он отметил, что до конца года должен быть осуществлен большой объем работ по возведению этого объекта.

"Для этого нам также нужно снести часть цеха номер 5 завода "Большевик". - Там будет построена новая часть транспортной развязки", - подчеркнул мэр.

По оценкам специалистов, работы по возведению нового путепровода продлятся 17 месяцев. Общая их стоимость - около 1 млрд гривен. Это будет современный объект транспортной инфраструктуры столицы. Также на новом путепроводе обустроим и велодорожки.

По словам В.Кличко, в Киеве требуют ремонта более 70 мостов и путепроводов, находящихся в предаварийном состоянии.

"Мы постепенно обновляем их. Но на это нужны колоссальные средства и время. Поскольку в содержание городской инфраструктуры десятилетиями не вкладывали денег", - пояснил он.

Как отмечается, работы по реконструкции транспортной развязки проходить на пересечении улиц Вадима Гетьмана - Александра Довженко и проспекта Победы.

Как сообщалось, Шулявский путепровод в Киеве перекрыт с 16 марта в связи с реконструкцией, а движение транспорта организовано по прилегающим улицам.