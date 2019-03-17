Полиция открыла дела по заявлению о создании в Харькове колл-центра, сотрудники которого запугивают избирателей

Полиция начала уголовное производство по заявлению председателя правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольги Айвазовской в эфире телеканала "Прямой" о создании в Харькове колл-центра, сотрудники которого звонят избирателям и запугивают их.

"По данному факту следственным управлением ГУ НП в Харьковской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины... Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к совершению преступления", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Ранее О.Айвазовская в эфире телеканала "Прямой" заявила о существовании в разных регионах страны, в т.ч. и в Харькове, колл-центров, сотрудники которых запугивают избирателей по телефону.

"Уже третий день по всей стране работают колл-центры, которые обзванивают граждан от имени "ОПОРЫ" и от имени Национальной полиции, утверждая, что мы знаем, что вы продали свой голос, по вам есть такая-то ответственность. И если вы пойдете на выборы, то вы подтвердите факт продажи голоса, и вам светит 2 года заключения. И чтобы вы понимали - в городе Харькове такой колл-центр развернут на 85 операторов. По всей стране - это уже 12 областей, сообщения на ежедневной основе. Мы зарегистрировали заявление, конечно, и надеемся, что будет открыто уголовное производство, так как в заявлении даже есть названия тех коммерческих колл-центров, которые фактически осуществляют запугивание и давление на избирателей, а это нарушение 157-й статьи Уголовного кодекса", - сказала О.Айвазовская.