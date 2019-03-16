Глава КСПУ 17-23 марта едет в США с рабочим визитом

Глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины (КСПУ) и независимого профсоюза угольщиков Михаил Волынец 17-23 марта отправится в США, где на уровне Конгресса встретится с лидерами профсоюзных организаций и представителями гражданского сектора, сообщила пресс-служба КСПУ.

"На повестке дня встреч планируется обсудить текущую ситуацию с соблюдением прав независимых профсоюзов в Украине и базовых норм труда, последние изменения в трудовом законодательстве нашего государства, невыплату заработных плат, ситуацию с гендерным равенством и нарушение конвенций МОТ органами государственной власти и работодателями в Украине", - говорится в сообщении.

В частности, М.Волынец встретится с профсоюзным лидером Американской федерации труда - Конгресса производственных профсоюзов Ричардом Трамкой.