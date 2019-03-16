События

23:56 16.03.2019

Глава КСПУ 17-23 марта едет в США с рабочим визитом

1 мин читать
Глава КСПУ 17-23 марта едет в США с рабочим визитом

Глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины (КСПУ) и независимого профсоюза угольщиков Михаил Волынец 17-23 марта отправится в США, где на уровне Конгресса встретится с лидерами профсоюзных организаций и представителями гражданского сектора, сообщила пресс-служба КСПУ.

"На повестке дня встреч планируется обсудить текущую ситуацию с соблюдением прав независимых профсоюзов в Украине и базовых норм труда, последние изменения в трудовом законодательстве нашего государства, невыплату заработных плат, ситуацию с гендерным равенством и нарушение конвенций МОТ органами государственной власти и работодателями в Украине", - говорится в сообщении.

В частности, М.Волынец встретится с профсоюзным лидером Американской федерации труда - Конгресса производственных профсоюзов Ричардом Трамкой.

Теги: #сша #профсоюзы #украина #визит
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:12 16.03.2019
Климкин ратует за введение двойного гражданства для украинской диаспоры

Климкин ратует за введение двойного гражданства для украинской диаспоры

22:26 16.03.2019
В Одесской области на пожаре погиб ребенок

В Одесской области на пожаре погиб ребенок

22:11 16.03.2019
Чехия не признает Крым территорией России

Чехия не признает Крым территорией России

21:42 16.03.2019
В Харьковской области задержан гражданин РФ, объявленный в международный розыск за убийство

В Харьковской области задержан гражданин РФ, объявленный в международный розыск за убийство

20:45 16.03.2019
Порошенко назначил нового и.о. главы Полтавской ОГА

Порошенко назначил нового и.о. главы Полтавской ОГА

20:20 16.03.2019
Тимошенко назвала пять первоочередных шагов для повышения экономики и социальной защиты

Тимошенко назвала пять первоочередных шагов для повышения экономики и социальной защиты

18:51 16.03.2019
В Луганской области в ДТП погибла пожилая женщина

В Луганской области в ДТП погибла пожилая женщина

11:35 16.03.2019
США никогда не признают контроль Кремля над Крымом – посольство в Украине

США никогда не признают контроль Кремля над Крымом – посольство в Украине

08:39 16.03.2019
С 16 марта на реконструкцию закрыт Шулявский путепровод в Киеве

С 16 марта на реконструкцию закрыт Шулявский путепровод в Киеве

07:28 16.03.2019
За минувшие сутки боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Совет ЕС в понедельник проведет неформальное заседание, посвященное 5-ой годовщине незаконной аннексии Крыма Россией

Один украинский военный погиб, еще один ранен в субботу в результате обстрелов боевиков в зоне ООС

В Киеве завершилась организованная "Нацкорпусом" акция против коррупции в ОПК

На Донбассе с начала суток обстрелов не зафиксировано - Минобороны

Силы ООС надежно контролируют линию соприкосновения на Донбассе - Наев

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко назначил и.о. главы Службы внешней разведки

Ресторан Fouquet's в Париже был подожжен "коктейлем Молотова" после погрома в ходе протестов "желтых жилетов"

Совет ЕС в понедельник проведет неформальное заседание, посвященное 5-ой годовщине незаконной аннексии Крыма Россией

В Грузии электричка Кутаиси-Батуми сошла с рельсов, пострадавших нет

Один украинский военный погиб, еще один ранен в субботу в результате обстрелов боевиков в зоне ООС

Ключевая свидетельница по делу Берлускони была отравлена радиоактивными веществами - СМИ

В селе на Винниччине произошел конфликт между верующими ПЦУ и УПЦ (МП), храм круглосуточно будет охранять полиция

Полиция сообщила о провокации группы молодых людей в центре Полтавы: пострадал один гражданский

В Киеве завершилась организованная "Нацкорпусом" акция против коррупции в ОПК

Около 2 тыс человек принимают участие в массовых мероприятиях в Киеве в субботу - МВД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА