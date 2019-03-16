В Одесской области на пожаре погиб ребенок

В с.Мироны Балтского района (Одесская обл.) в результате пожара одноэтажного частного жилого здания погиб ребенок, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"15 марта в 22:33 в Службу спасения поступило сообщение, что в Балтском районе, с. Мироны возник пожар одноэтажного частного жилого дома. Во время тушения пожара обнаружено тело погибшего мальчика 2011 года. С матерью погибшего ребенка работают психологи ГСЧС", - говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали пожар на площади 20 кв.м. в 23:40 пятницы.

Как отмечается, к ликвидации пожара привлекались две единицы основной пожарной техники и девять человек личного состава. Причина пожара, смерти и ущерб устанавливается.