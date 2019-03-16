В Грузии электричка Кутаиси-Батуми сошла с рельсов, пострадавших нет

Пассажирский электропоезд №683, выполнявший в субботу вечером рейс из Кутаиси в Батуми, сошел с рельсов, сообщает Первый канал телевидения Грузии.

По информации телеканала, инцидент произошел в 150 метрах от железнодорожного вокзала Кутаиси, когда головная часть поезда вдруг сошла с рельсов и состав резко остановился.

Среди пассажиров пострадавших нет. На месте аварии работает полиция.

"Нас всех попросили выйти из поезда", - сказала журналистам одна из пассажирок, по словам которой многим из них вместе с малолетними детьми и тяжелыми вещами пришлось пешком возвращаться назад.

Заместитель начальника вокзала в Кутаиси Вахтанг Давитулиани заявил телеканалу, что причиной аварии стало то, что дежурный по станции неправильно подготовил рельсы, в связи с чем будет поставлен вопрос о его служебной ответственности.

"В результате происшествия пассажиры не пострадали. Рейс снят с маршрута. Каждому пассажиру полностью компенсирована оплаченная стоимость проезда", - говорится в сообщении пресс-службы АО "Грузинская железная дорога".