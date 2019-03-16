В Луганской области в ДТП погибла пожилая женщина

В Лисичанске Луганской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутки и легкового автомобиля погибла пожилая женщина, сообщила начальник отдела по связям с общественностью ГУ Нацполиции Украины в Луганской области Татьяна Погукай.

"В г.Лисичанск в 16.02 на квартале Восточный, на конечной остановке маршрутного такси произошло ДТП с участием маршрутного такси и автомобиля "ВАЗ 21099". В результате ДТП от полученных телесных повреждений на месте погибла 63-летняя местная жительница-пешеход", - написала Т.Погукай на своей странице в соцсети Фейсбук.

В настоящее время правоохранители устанавливают причины ДТП.