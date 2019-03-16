Один украинский военный погиб, еще один ранен в субботу в результате обстрелов боевиков в зоне ООС

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в субботу два раза нарушили режим тишины в зоне проведения операции объединенных сил, в результате обстрелов один украинский военный погиб, еще один получил ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"На протяжении суток противник два раза обстрелял позиции подразделений объединенных сил, дважды применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. (…) Вследствие обстрелов один военнослужащий объединенных сил погиб, еще один получил ранения", - говорится в сводке штаба (по состоянию на 18.00 субботы) на странице ООС в Фейсбуке.

Обстрелы были осуществлены в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в районе населенного пункта Хутор Вольный, уточнили в штабе.

"Наши подразделения дали достойный ответ противнику. Его потери уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников", - подчеркивается в сообщении.