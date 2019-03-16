События

18:30 16.03.2019

Ключевая свидетельница по делу Берлускони была отравлена радиоактивными веществами - СМИ

1 мин читать

 Одна из основных свидетелей по делу против бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони 34-летняя Иман Фадиль скончалась от воздействия радиации, сообщает в субботу агентство АНСА.

По данным агентства, специалисты в результате проведения токсикологического исследования пришли к выводу, что И.Фадиль скончалась от отравления смесью радиоактивных веществ.

В свою очередь, итальянская газета "Реппублика" отмечает, что среди веществ, которыми была отравлена И.Фадиль, был радиоактивный изотоп кобальта.

"Она была отравлена химической смесью, в создании которых русские являются экспертами", - пишет "Реппублика".

Тем не менее, издание не обвиняет напрямую Россию в причастности к смерти И.Фадиль.

Британская The Times сообщает, что "И.Фадиль собиралась дать показания против С.Берлускони о том, что он платил девушкам, работавшим на вечеринках на его вилле, за то, чтобы они молчали".

Несколько лет назад И.Фадиль также заявляла, что сам С.Берлускони заплатил ей 2 тыс. евро за подобную вечеринку. Она рассказывала в суде, как видела, что девушки, в том числе несовершеннолетние, раздевались для итальянского экс-премьера.

И.Фадиль доставили в больницу в январе, где она находилась вплоть до начала марта. Тогда женщина заявила своей семье и адвокатам об опасениях, что ее отравили. Последний месяц И.Фадиль провела в мучениях: незадолго до смерти у нее отказали все органы.

Теги: #италия #берлускони #отравление
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:46 15.03.2019
По факту отравление детей в школе Днепра возбуждено дело - полиция

По факту отравление детей в школе Днепра возбуждено дело - полиция

18:05 11.03.2019
Банки Италии добились ощутимого прогресса в сокращении объема "плохих" долгов

Банки Италии добились ощутимого прогресса в сокращении объема "плохих" долгов

11:22 05.03.2019
Семь человек отравились угарным газом во Львовской области за минувшие сутки

Семь человек отравились угарным газом во Львовской области за минувшие сутки

13:06 28.02.2019
В Италии задержаны, арестованы или приговорены более 150 украинских моряков, в Греции – 186, сообщили в МИД

В Италии задержаны, арестованы или приговорены более 150 украинских моряков, в Греции – 186, сообщили в МИД

13:08 23.02.2019
Почти 70 человек насмерть отравились в Индии суррогатным алкоголем - СМИ

Почти 70 человек насмерть отравились в Индии суррогатным алкоголем - СМИ

11:15 19.02.2019
В римском аэропорту Чампино из-за пожара эвакуировали пассажиров

В римском аэропорту Чампино из-за пожара эвакуировали пассажиров

10:04 18.02.2019
Состояние здоровья Скрипаля ухудшилось - СМИ

Состояние здоровья Скрипаля ухудшилось - СМИ

23:23 17.02.2019
Состояние здоровья Скрипаля ухудшилось

Состояние здоровья Скрипаля ухудшилось

17:22 12.02.2019
В Риме требуют как можно скорее провести президентские выборы в Венесуэле

В Риме требуют как можно скорее провести президентские выборы в Венесуэле

03:37 12.02.2019
Глава МВД Италии после встречи с венесуэльскими оппозиционерами высказался за свободные выборы в их стране

Глава МВД Италии после встречи с венесуэльскими оппозиционерами высказался за свободные выборы в их стране

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Один украинский военный погиб, еще один ранен в субботу в результате обстрелов боевиков в зоне ООС

В Киеве завершилась организованная "Нацкорпусом" акция против коррупции в ОПК

На Донбассе с начала суток обстрелов не зафиксировано - Минобороны

Силы ООС надежно контролируют линию соприкосновения на Донбассе - Наев

С 16 марта на реконструкцию закрыт Шулявский путепровод в Киеве

ПОСЛЕДНЕЕ

В Луганской области в ДТП погибла пожилая женщина

Один украинский военный погиб, еще один ранен в субботу в результате обстрелов боевиков в зоне ООС

В селе на Винниччине произошел конфликт между верующими ПЦУ и УПЦ (МП), храм круглосуточно будет охранять полиция

Полиция сообщила о провокации группы молодых людей в центре Полтавы: пострадал один гражданский

В Киеве завершилась организованная "Нацкорпусом" акция против коррупции в ОПК

Около 2 тыс человек принимают участие в массовых мероприятиях в Киеве в субботу - МВД

Участники акции, организованной "Нацкорпусом", после митинга на Майдане отправились к администрации президента

На Донбассе с начала суток обстрелов не зафиксировано - Минобороны

В Великобритании проходит демонстрация сторонников Brexit

Правопорядок в Киеве в субботу будут охранять 3 тыс правоохранителей – полиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА