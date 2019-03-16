В селе на Винниччине произошел конфликт между верующими ПЦУ и УПЦ (МП), храм круглосуточно будет охранять полиция

Конфликт и толкотня произошли в субботу между прихожанами Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской православной церкви (Московского патриархата) возле церкви в с.Лука-Мелешковская в Винницком районе Винницкой области, для урегулирования ситуации и во избежание осложнения ситуации правоохранители будут охранять храм в круглосуточном режиме.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области, одни верующие не позволяли другим войти в храм для проведения богослужения.

В полицию поступил ряд жалоб и заявлений от граждан о совершении в отношении них правонарушений. Все они сейчас зарегистрированы, данным фактам будет дана правовая оценка.

Для прекращения конфликта и предупреждения его дальнейшего силового развертывания к несению службы были привлечены полицейские полиции особого назначения, группы реагирования патрульной полиции.

"Для обеспечения правопорядка полицейские будут нести службу возле храма в круглосуточном режиме", – сказано в сообщении.

В полиции призвали граждан соблюдать действующее законодательство Украины, не нарушать права других людей и общественный порядок, решать все спорные вопросы мирным путем и правовым способом.

В свою очередь, пресс-служба Винницкой епархии УПЦ (МП) сообщила, что сторонники ПЦУ накануне вечером залили смолой замки на дверях Спасо-Преображенского храма в с.Лука-Мелешковская, чтобы сорвать богослужение. Верующие УПЦ (МП) срезали замки и остались в храме на ночь.

По информации пресс-службы, в субботу утром "агрессивно настроенные активисты" закрыли верующих внутри храма и заблокировали вход, с целью помешать богослужению.

"Противостояние длилось более четырех часов. (…) В конце концов верующим УПЦ удалось отстоять свой храм. Архиепископ Варсонофий совершил божественную литургию", - говорится в сообщении пресс-службы Винницкой епархии УПЦ (МП).

Этот храм указан в составе Винницкой епархии ПЦУ на сайте епархии.