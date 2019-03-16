Около 2 тыс человек принимают участие в массовых мероприятиях в Киеве в субботу - МВД

Ситуация в Киеве в субботу спокойная и контролируемая, в массовых акциях принимают участие около 2 тыс человек, сообщает Министерство внутренних дел Украины.

"Киев: в настоящее время ситуация в столице спокойная и контролируемая. Массовые мероприятия проходят без нарушений публичного порядка. В них принимают участие около 2 тыс человек", - сообщается на странице МВД Украины в соцсети Фейсбук.

Как сообщалось, в субботу в полдень на Майдане независимости начался митинг, организованный партией "Национальный корпус". Активисты требуют наказать участников незаконных схем в оборонно-промышленном комплексе, разоблаченных в журналистском расследовании.

После митинга участники акции под названием "Свинарчуков Порошенко – за решетку" отправились к администрации президента.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", участники акции приблизились к кордону правоохранителей у здания администрации президента. Активисты массово бросают в сторону правоохранителей мягкие игрушки – свинок.

Один из фигурантов журналистского расследования о незаконных схемах в ОПК – бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский (ранее имел фамилию Свинарчук).