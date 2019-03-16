События

07:28 16.03.2019

За минувшие сутки боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

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За минувшие сутки боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

Незаконные вооруженные формирования за минувшие сутки 6 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"15 марта российские оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня. При этом из вооружения, запрещенному минскими договоренностями, огонь открывался трижды. Противник обстреливал наши войска из минометов 120-го и 82-го калибров, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия… Потерь среди наших защитников нет", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции украинских войск были обстреляны два раза: из минометов калибра 82-мм и станковых противотанковых гранатометов - в районе Новоселовки Второй; из минометов калибра 120-мм и автоматических станковых гранатометов - вблизи Широкино.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики четыре раза обстреляли наши позиции: дважды, из минометов калибра 120-мм и в дальнейшем из гранатометов различных систем - в районе Крымского; с противотанкового ракетного комплекса - около Новозвановки; из стрелкового оружия - вблизи Станицы Луганской.

"Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил", – сказано в сообщении.

По данным украинской разведки, 15 марта два боевика были уничтожены.

"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано", – отметили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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