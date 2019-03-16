В Киеве 16 марта частично ограничат движение транспорта на Крутом спуске

В связи с ремонтными работами дорожного покрытия на Крутом спуске, временно будет частично ограничено движение транспорта от ул.Дарвина до ул.Круглоуниверситетской, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"С 8:00 до 13:00 16 марта из-за работ по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия Крутого спуска от ул.Дарвина до ул.Круглоуниверситетской будет частично ограничено движение транспорта в месте выполнения работ", – сообщили в мэрии со ссылкой на Коммунальную корпорацию "Киевавтодор".

Предприятие просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.