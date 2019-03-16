Один человек ранен в результате стрельбы возле McDonald's в Николаеве

Вечером пятницы, 15 марта, в Николаеве из-за конфликта в очереди в ресторан быстрого питания McDonald's произошла стрельба, пострадавший мужчина госпитализирован, сообщает полиция Николаевской области.

"Сегодня в 19:20 в Центральное отделение полиции поступило сообщение о том, что у заведения общественного питания по ул.Адмирала Макарова происходит конфликт между двумя мужчинами, во время которого один из них применил оружие", - говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу вечером.

Правоохранители выяснили, что ссора возникла между 38-летним водителем автомобиля Ford и 35-летним пассажиром автомобиля Dewoo Lanos на почве "внезапно возникших неприязненных отношений". Один из николаевцев выстрелил в оппонента, предварительно, из травматического оружия, ранив его в грудь.

Раненый мужчина был госпитализирован, а другой участник происшествия доставлен в отделение полиции, где сейчас дает показания.

Оружие изъято для направления на экспертное исследование. Продолжаются следственные мероприятия.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.