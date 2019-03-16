События

04:42 16.03.2019

Судья "Верховного суда ДНР" заочно приговорена к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества

1 мин читать
Судья "Верховного суда ДНР" заочно приговорена к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества

За переход и активное участие в развитии судебной системы боевиков незаконных вооруженных формирований, экс-судья Апелляционного суда Донецкой области заочно приговорена к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

"Судье Димитровского городского суда Донецкой области, активной участнице незаконного вооруженного формирования террористической организации "ДНР" заочно вынесен обвинительный приговор", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в пятницу.

В информации отмечено, что в ходе специального судебного производства установлено, что в января 2015 года бывшая судья Апелляционного суда Донецкой области Безрученко Ю. на основании указа главы террористической организации "ДНР" заняла должность "судьи" так называемого "Верховного суда ДНР". Находясь на указанной псевдодолжности, женщина принимала активное участие в создании и организации деятельности "местных судов ДНР" и работе "Пленума Верховного суда ДНР".

Публичным обвинением полностью доказана вина союзницы боевиков в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины.

"Поскольку она в настоящее время продолжает находиться на временно оккупированной территории Донецкой области, ей заочно назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – сказано в сообщении.

Теги: #боевик #украина #суд #донецкая
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:45 16.03.2019
В Харьковской области пресечена деятельность группы наркоторговцев, организованной экс-правоохранителями, изъято около тонны наркотиков

В Харьковской области пресечена деятельность группы наркоторговцев, организованной экс-правоохранителями, изъято около тонны наркотиков

00:33 16.03.2019
В Киеве задержаны четыре человека при попытке продать два литра ртути

В Киеве задержаны четыре человека при попытке продать два литра ртути

23:41 15.03.2019
На взятке в $3 тыс. задержан офицер ВСУ

На взятке в $3 тыс. задержан офицер ВСУ

21:30 15.03.2019
Суд в субботу рассмотрит иск Гриценко к ЦИК

Суд в субботу рассмотрит иск Гриценко к ЦИК

21:18 15.03.2019
Суд в субботу рассмотрит иск Гриценко к ЦИК по ситуации с системой "Выборы"

Суд в субботу рассмотрит иск Гриценко к ЦИК по ситуации с системой "Выборы"

19:57 15.03.2019
Дебаты в деле украинца Павла Гриба назначены на 21 и 22 марта, скоро приговор – отец

Дебаты в деле украинца Павла Гриба назначены на 21 и 22 марта, скоро приговор – отец

19:36 15.03.2019
Вилкул: Мы вернем Украину в список ведущих морских держав с судостроением мирового уровня

Вилкул: Мы вернем Украину в список ведущих морских держав с судостроением мирового уровня

19:16 15.03.2019
МИД Канады объявил о санкциях в ответ на действия РФ в Керченском проливе и в Крыму

МИД Канады объявил о санкциях в ответ на действия РФ в Керченском проливе и в Крыму

18:51 15.03.2019
Порошенко поблагодарил США и Канаду за введение "азовского" пакета санкций

Порошенко поблагодарил США и Канаду за введение "азовского" пакета санкций

18:38 15.03.2019
В Беларуси в ближайшее время начнут вещание еще несколько украинских телеканалов

В Беларуси в ближайшее время начнут вещание еще несколько украинских телеканалов

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАКО примет участие в формировании обновленного состава набсовета "Укроборонпрома"

В НАБУ никогда не было "дела "Оптимумспедеталь", противоправная деятельность компании зафиксирована в одном кейсе – НАБУ

ГБР еще не получало материалы дела, открытого по заявлению Розенблата о якобы поддержке Сытником через "черную бухгалтерию" Клинтон

ГБР намерено проверить возможную причастность Сытника к сокрытию коррупции в оборонпроме

Движение в направлении столицы на 72км трассы Киев-Одесса заблокировано из-за горящей фуры

ПОСЛЕДНЕЕ

Ракета-носитель Delta IV стартовала на орбиту с очередным спутником широкополосной связи для ВВС США

США продолжают переброску стратегической авиации в Европу

Посла РФ в Беларуси отчитали за неуважение к власти

Трамп наложил вето на резолюцию, предлагающую отменить режим чрезвычайного положения на границе с Мексикой

США и Лондон сочли подозрительной смерть грузина в погрануправлении ФСБ в Абхазии

Трамп наложил вето на резолюцию Сената США об отмене режима ЧП на южной границе

Киев вторым в Украине присоединился к проекту ЕБРР "Зеленые города"

Житель Чугуева организовал торговлю вооружением, вывезенным из зоны ООС

Перевозчики просят отложить на конец 2019г срок введения новых норм техосмотра транспортных средств

Почти 13 тыс. жителей Харьковщины зарегистрировались для участия в пробном ВНО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА