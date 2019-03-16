Судья "Верховного суда ДНР" заочно приговорена к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества

За переход и активное участие в развитии судебной системы боевиков незаконных вооруженных формирований, экс-судья Апелляционного суда Донецкой области заочно приговорена к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

"Судье Димитровского городского суда Донецкой области, активной участнице незаконного вооруженного формирования террористической организации "ДНР" заочно вынесен обвинительный приговор", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в пятницу.

В информации отмечено, что в ходе специального судебного производства установлено, что в января 2015 года бывшая судья Апелляционного суда Донецкой области Безрученко Ю. на основании указа главы террористической организации "ДНР" заняла должность "судьи" так называемого "Верховного суда ДНР". Находясь на указанной псевдодолжности, женщина принимала активное участие в создании и организации деятельности "местных судов ДНР" и работе "Пленума Верховного суда ДНР".

Публичным обвинением полностью доказана вина союзницы боевиков в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины.

"Поскольку она в настоящее время продолжает находиться на временно оккупированной территории Донецкой области, ей заочно назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – сказано в сообщении.