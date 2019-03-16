События

02:45 16.03.2019

В Харьковской области пресечена деятельность группы наркоторговцев, организованной экс-правоохранителями, изъято около тонны наркотиков

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В Харьковской области пресечена деятельность группы наркоторговцев, организованной экс-правоохранителями, изъято около тонны наркотиков

Сотрудники Главного управления Национальной полиции в Харьковской области совместно с сотрудниками СБУ под процессуальным руководством прокуратуры области пресекли деятельность группировки, торговавшей маковой соломкой.

"Установлено, что к организации преступной группы причастны лица из числа бывших сотрудников правоохранительных органов. К противоправной деятельности они привлекли более десяти сообщников... Во время обысков изъято около одной тонны наркотического зелья, фасовочное оборудование, упаковочная тара и деньги", - сообщает отдел коммуникаций облуправления Нацполиции.

По данным досудебного следствия, члены группы организовали поставку больших партий маковой соломки из западных регионов Украины. Соломку для маскировки смешивали с пищевым маком, фасовали как легальный продукт и распространяли на территории Харькова и области среди наркозависимых. Каждая полукилограммовая пачка такой смеси содержала минимум 14 граммов высококачественной маковой соломки.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, правоохранители задокументировали ряд фактов сбыта наркотического вещества.

Теги: #украина #полиция #харьковская #наркотики
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