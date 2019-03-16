В Киеве задержаны четыре человека при попытке продать два литра ртути

В Киеве задержали группу лиц при попытке продать два литра "красной ртути" за 246 тыс. евро, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"В пятницу, 15 марта 2019, сотрудниками Киевской местной прокуратуры №6, ГУ СБУ в Киеве и Киевской области и СВ Печерского УП ГУ ЧП Украины в Киеве разоблачена группа из 4 человек при попытке сбыть опасное химическое вещество", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в пятницу вечером.

Отмечается, что в ходе следствия задокументирован факт передачи 2 литров химического вещества (медицинская "красная ртуть") за 246 тыс. евро.

Указанные 4 гражданина Украины были задержаны во время передачи этого вещества покупателю в помещении одного из столичных банков.

"В настоящее время проводятся следственные действия. Изъятое вещество направлено на экспертизу", – сказано в сообщении.

Уголовное производство расследуется по ч.2 ст.265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) УК Украины.