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23:58 15.03.2019

США продолжают переброску стратегической авиации в Европу

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США продолжают переброску стратегической авиации в Европу

Соединенные Штаты в пятницу перебросили на передовую базу Фэрфорд в Великобритании очередной стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы, следует из данных авиадиспетчерских служб.

Как сообщалось, накануне на авиабазе Фэрфорд уже приземлились три таких бомбардировщика. По имеющимся данным, в ближайшие дни их количество там может быть доведено до шести-восьми единиц. Такой массированной переброски стратегических бомбардировщиков ВВС США в Фэрфорд не наблюдалось с 2003 года, когда там было размещено до 20 самолетов B-52H для участия в американской военной операции против Ирака.

После трансатлантического перелета бомбардировщик прошел над Англией, а затем направился через воздушное пространство Германии на Балтику, где лег на прямой курс к Калининградской области РФ.

Самолет находился в зоне действия российской ПВО всего несколько минут, приблизившись к морской границе РФ на расстояние около 120 км. После чего он ушел на авиабазу в Великобритании.

При этом американский бомбардировщик осуществлял полет на высоте 8200 метров с включенным транспондером.

Теги: #ввс #сша
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