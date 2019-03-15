На взятке в $3 тыс. задержан офицер ВСУ

Военная прокуратура Белоцерковского гарнизона Центрального региона Украины задержала на взятке в $3 тыс. майора Вооруженных сил Украины, сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"14 марта 2019 военной прокуратурой Белоцерковского гарнизона Центрального региона Украины задержан помощник командира по материально-техническому обеспечению одной из воинских частей, дислоцированной на Черкасщине", – сообщил А.Лысенко в пятницу вечером на своей странице в соцсети Фейсбук.

Он добавил, что задержание офицера произошло при оперативном сопровождения Управления защиты экономики ДЗЭ Национальной полиции Украины в Черкасской области следователями Белоцерковского отдела полиции ГУ ЧП в Киевской области.

Установлено, что задержанный майор ВСУ требовал и получил взятку в размере $3 тыс. в интересах должностных лиц квартирно-эксплуатационного отдела г.Белая Церковь. "За указанную сумму взяточник в погонах пообещал обеспечить согласование и передачу в аренду в пользу одного из частных предприятий индивидуально-определенного военного имущества, а именно - здания в одном из военных городков Уманского гарнизона", – написал А.Лысенко.

Сейчас продолжаются первоочередные следственно-процессуальные действия. Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27 и ч.3 ст.368 УК Украины и ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Решается вопрос об отстранении правонарушителя от занимаемой должности.