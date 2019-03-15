Посла РФ в Беларуси отчитали за неуважение к власти

Министерство иностранных дел Белоруссии отчитало посла России в Минске Михаила Бабича, посоветовав тому проявлять больше уважения к стране пребывания и ее суверенитету.

«За короткое время работы в Беларуси он (посол) просто не понял разницы между федеральным округом и независимым государством», - заявил МИД, комментируя интервью Бабича агентству РИА Новости, в котором тот намекнул, что финансовая поддержка Минска из Кремля продолжится только в случае дальнейшей интеграции.