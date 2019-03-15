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22:30 15.03.2019

Трамп наложил вето на резолюцию, предлагающую отменить режим чрезвычайного положения на границе с Мексикой

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Трамп наложил вето на резолюцию, предлагающую отменить режим чрезвычайного положения на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп в пятницу наложил вето на резолюцию конгресса, предлагающую отменить режим чрезвычайного положения (ЧП) на границе с Мексикой, который глава государства ввел в феврале, чтобы получить $8 млрд на строительство пограничной стены, передает CNN.

Это - первый случай, когда Д.Трамп, находясь на посту президента, применяет право вето, отмечают американские СМИ.

"Сегодня я накладываю вето на эту резолюция. У конгресса есть право принять эту резолюцию, а у меня есть долг - применить вето", - заявил он.

Теперь документ вернется на рассмотрение палаты представителей, большинство мест в которой удерживают демократы. Ожидается, что 26 марта конгрессмены попробуют на голосовании обойти вето президента. Однако, скорее всего, они не смогут набрать необходимые для этого две трети голосов.

Накануне Сенат США поддержал резолюцию.

"Эта совместная резолюция завершает режим ЧП, связанный с границей США и Мексики, объявленный президентом 15 февраля 2019 года", - говорится в описании к резолюции, размещенной на сайте Конгресса США.

Резолюцию 26 февраля 2019 года одобрила палата представителей США.

Накануне президент США заявил, что готов наложить вето на эту инициативу, так как считает свое решение о введении режима ЧП совершенно законным.

В феврале 2019 года Д.Трамп объявил о режиме чрезвычайного положения, чтобы выделить $8 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Президент принял такое решение из-за того, что Конгресс не согласился выделить на эти цели запрошенные им $5,7 млрд. В одобренном Конгрессом законопроекте на стену отводится $1,375 млрд. Указ Д.Трампа уже оспаривают в суде целый ряд штатов и неправительственных организаций.

Строительство стены на границе с Мексикой в рамках борьбы против нелегальной иммиграции было одним из ключевых предвыборных обещаний Д.Трампа.

Теги: #президент #сша #вето #резолюция
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