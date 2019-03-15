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22:12 15.03.2019

США и Лондон сочли подозрительной смерть грузина в погрануправлении ФСБ в Абхазии

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США и Лондон сочли подозрительной смерть грузина в погрануправлении ФСБ в Абхазии

Исполняющий обязанности посла США в Грузии Росс Уилсон потребовал расследовать смерть гражданина Грузии, задержанного за нарушение границы и погибшего на этой неделе в Абхазии.

По мнению американского дипломата, мужчина, который, как утверждают в Сухуме, совершил самоубийство, скончался в заключении "при сомнительных обстоятельствах".

В свою очередь, посольство Великобритании в Тбилиси в связи со смертью гражданина Грузии в Абхазии призвало РФ дать разъяснения. В посольстве отметили, что грузинский гражданин скончался на российском объекте. (Ранее сообщалось, что мужчина совершил суицид в служебном помещении погрануправления ФСБ РФ).

При этом в заявлении говорится, что "подобные трагедии становятся возможными из-за отказа допустить международные правозащитные организации в Абхазию и Южную Осетию".

Ранее в Службе государственной безопасности Грузии сообщили, что 12 марта абхазская сторона через функционирующую при содействии Миссии наблюдателей Евросоюза "горячую линию" проинформировала представителей властей Грузии о смерти задержанного за нарушение границы грузинского гражданина. По заявлению представителей Сухума, мужчина совершил самоубийство.

В минувшую среду тело 28-летнего Ираклия Кварацхелия передали грузинской стороне. Ряд СМИ и представители ряда оппозиционных партий высказали предположения, что смерть гражданина Грузии могла быть насильственной либо он был доведен до самоубийства. При этом представители властей Грузии воздержались высказывать какие-либо версии до тех пор, пока не станут известны результаты экспертизы.

Теги: #сша #фсб #грузия
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