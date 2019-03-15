Трамп наложил вето на резолюцию Сената США об отмене режима ЧП на южной границе

Трамп наложил вето на резолюцию Сената США об отмене режима ЧП на границе с Мексикой, сообщило в пятницу издание USA Today.

Это стало первым случаем, когда Трамп, находясь на посту президента, применяет право вето, отмечают американские СМИ.

"Я накладываю вето на эту резолюцию. У Конгресса есть право принять ее, а у меня есть долг наложить на нее вето", - заявил Трамп, назвав документ опасным и безрассудным.

Ранее Сенат США поддержал резолюцию с предложением завершить режим ЧП на границе с Мексикой, который ввел президент Дональд Трамп, чтобы получить $8 млрд на строительство стены.

В феврале 2019 года Трамп объявил о режиме чрезвычайного положения, чтобы выделить $8 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Президент принял такое решение из-за того, что Конгресс не согласился выделить на эти цели запрошенные им $5,7 млрд. В одобренном Конгрессом законопроекте на стену отводится $1,375 млрд. Указ Дональда Трампа уже оспаривают в суде целый ряд штатов и неправительственных организаций.