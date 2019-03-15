Киев вторым в Украине присоединился к проекту ЕБРР "Зеленые города"

Киев вслед за Львовом стал вторым городом в Украине и 21 в регионе, который присоединился к проекту ЕБРР "Зеленые города", сообщил агентству "Интерфакс-Украина" старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов.

По его словам, по итогам подписанного в пятницу меморандума с Киевской городской государственной администрацией (КГГА) при поддержке ЕБРР будет разработана дорожная карта, которая поможет улучшить экологическую ситуацию в столице, комфорт и условия жизни в столице.

Согласно пресс-релизу КГГА по итогам подписания, город планирует воспользоваться этой программой для реализации проектов по обновлению парка коммунальных предприятий (КП) "Киевпастранс" и "Киевский метрополитен" новыми автобусами, троллейбусами и вагонами метро, а также комплексной реконструкции трамвайной линии и остановки "Контрактовая площадь" и капитального ремонта Моста метро.

"Нами совместно были отобраны 4 проекта из сферы транспортной инфраструктуры, которые мы можем реализовать в течение 2019-2020 годов. Буквально на днях Кредитный комитет ЕБРР утвердил концепции проектов на ориентировочную общую стоимость в EUR320 млн", - сообщил мэр города Виталий Кличко.

По его словам, после подписания меморандума должны быть подготовлены все необходимые документы для согласования этих проектов.

Мэр напомнил, что в настоящее время и по 2021 год в столице реализуются два проекта с ЕБРР по обновлению подвижного состава общественного транспорта: EUR60 млн для "Киевпастранса" по закупке 185-ти автобусов и 202-х троллейбусов и EUR40 млн для "Киевского метрополитена" по закупке 50 вагонов метро.

В.Кличко отметил, что другим важным проектом будет модернизация системы централизованного теплоснабжения столицы, который предусматривает заем КП "Киевтеплоэнерго" на сумму до EUR140 млн под гарантию города.

В рамках программы "Зеленые города" ЕБРР предоставляет городам-партнерам поддержку в разработке и реализации плана действий (Green City Action Plan) и помощь в определении инвестиционных программ и получении донорской помощи. В частности, в дорожных картах прописываются мероприятия по улучшению муниципальной инфраструктуры, качества воздуха, чистоты и доступности земельных и водных ресурсов, зеленых зон.

Пилотные программы были реализованы в Грузии, Армении и Молдове, после чего программа была утверждена советом директоров осенью 2016 года. Первым участником ее от Украины стал Львов, который смог привлечь EUR20 млн для коммунального предприятию "Зелене мисто" на строительство завода по переработке отходов и рекультивации Грибовичского полигона.

Осенью 2018 года ЕБРР одобрил продление программы "Зеленые города" с возможностью выделения дополнительного финансирования в виде различных займов суммарным объемом до EUR700 млн. Согласно сайту программы, в настоящее время она располагает свыше EUR1 млрд подтвержденного финансирования, из которых уже инвестировано свыше EUR250 млн.