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19:57 15.03.2019

Дебаты в деле украинца Павла Гриба назначены на 21 и 22 марта, скоро приговор – отец

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Дебаты в деле украинца Павла Гриба назначены на 21 и 22 марта, скоро приговор – отец

Северо-Кавказский окружной военный суд в пятницу завершил трехдневный "судебный марафон" в деле украинского политзаключенного в РФ Павла Гриба, дебаты назначены на 21 и 22 марта, сообщил отец Павла Игорь Гриб.

"Час назад закончился трехдневный (на этой неделе) судебный марафон в Ростове-на-Дону. Суд отказал во всех ходатайствах Павла и адвоката Марины Дубровиной. (…) Суд определил на 21 и 22 марта 2019 года проведения дебатов. Скоро приговор", - написал И.Гриб на странице в Фейсбуке в пятницу.

По его словам, в очередной раз Павлу в суд вызвали "скорую помощь", дали укол и продолжили заседание.

"Павла тошнит, кружится голова, но "суд" продолжает свое дело", - добавил И.Гриб.

Он также сообщил, что на заседании присутствовали представитель посла ЕС в РФ и украинский консул, но не было ни одного журналиста. "Павла это очень деморализует", - отметил его отец.

Как сообщалось, П.Гриб был задержан 24 августа 2017 года во время посещения Беларуси. Позднее стало известно, что он находится в следственном изоляторе в Краснодаре (РФ).

В России П.Гриба обвинили в содействии в террористической деятельности. Дело П.Гриба было передано для рассмотрения в Северо-Кавказский окружной военный суд, он был этапирован из Краснодара в Ростов-на-Дону. Судебные слушания начались в июле 2018 года. П.Гриб отрицает обвинения.

В ноябре 2018 Северо-Кавказский окружной военный суд продлил арест П.Гриба до 24 апреля 2019 года.

Ввиду ухудшения состояния здоровья П.Гриб нуждается в срочной медицинской помощи, в том числе в операции.

Теги: #рф #гриб #суд
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