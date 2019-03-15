Житель Чугуева организовал торговлю вооружением, вывезенным из зоны ООС

Сотрудники СБУ совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили и блокировали в Харьковской области деятельность торговца вооружением, вывезенным из района проведения операции объединенных сил.

"Оперативники спецслужбы установили, что житель Чугуева Харьковской области организовал противоправное перемещение взрывчатых веществ и боеприпасов с востока Украины. Средства поражения злоумышленник сбывал за наличные на территории Харьковского региона представителям криминальных кругов", - сообщает пресс-центр СБУ.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали ряд фактов продажи военных средств поражения.

Во время санкционированных следственных действий правоохранители изъяли 15 боевых гранат Ф-1 и РГН с запалами, четыре заряда для противотанкового гранатомета РПГ-7, 2 тысячи патронов к автомату Калашникова калибра 5,45 мм и 2 детонатора для противотанковых мин.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) Уголовного кодекса Украины. Жителю Чугуева сообщено о подозрении в совершении преступления.