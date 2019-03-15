Почти 13 тыс. жителей Харьковщины зарегистрировались для участия в пробном ВНО

В Харьковской области для участия в пробном внешнем независимом оценивании (ВНО), которое пройдет 16 и 23 марта, зарегистрировались почти 13 тысяч человек, сообщил заместитель директора департамента науки и образования Харьковской облгосадминистрации Владимир Игнатьев.

"Наибольшая часть участников пробного ВНО выбрали украинский язык и литературу - почти 11 тыс. человек. 3700 человек зарегистрировались для прохождения тестов по математике, 2700 - по английскому языку, 2300 - по истории Украины", - цитирует В.Игнатьева пресс-служба Харьковской ОГА.

Пробное ВНО будет проводиться в семи городах области: Балаклея, Изюм, Красноград, Купянск, Лозовая, Харьков и Чугуев.