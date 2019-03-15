События

19:38 15.03.2019

Почти 13 тыс. жителей Харьковщины зарегистрировались для участия в пробном ВНО

1 мин читать
Почти 13 тыс. жителей Харьковщины зарегистрировались для участия в пробном ВНО

В Харьковской области для участия в пробном внешнем независимом оценивании (ВНО), которое пройдет 16 и 23 марта, зарегистрировались почти 13 тысяч человек, сообщил заместитель директора департамента науки и образования Харьковской облгосадминистрации Владимир Игнатьев.

"Наибольшая часть участников пробного ВНО выбрали украинский язык и литературу - почти 11 тыс. человек. 3700 человек зарегистрировались для прохождения тестов по математике, 2700 - по английскому языку, 2300 - по истории Украины", - цитирует В.Игнатьева пресс-служба Харьковской ОГА.

Пробное ВНО будет проводиться в семи городах области: Балаклея, Изюм, Красноград, Купянск, Лозовая, Харьков и Чугуев.

Теги: #вно #пробное #харьковская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:53 15.03.2019
В Харьковской области с начала года зафиксирована 41 вспышка кори

В Харьковской области с начала года зафиксирована 41 вспышка кори

18:59 13.03.2019
В Харьковской области более 6 тысяч избирателей подали заявление о временном изменении места голосования

В Харьковской области более 6 тысяч избирателей подали заявление о временном изменении места голосования

00:47 11.03.2019
В Харьковской области из ружья застрелился пенсионер, узнавший об онкологии

В Харьковской области из ружья застрелился пенсионер, узнавший об онкологии

15:03 06.03.2019
Две трети заявлений о нарушениях в ходе предвыборной кампании в Харьковской области не подтвердились - полиция

Две трети заявлений о нарушениях в ходе предвыборной кампании в Харьковской области не подтвердились - полиция

23:14 04.03.2019
Подросток умер от отравления наркотиками в Харьковской области

Подросток умер от отравления наркотиками в Харьковской области

13:01 28.02.2019
В Нововодолажском районе Харьковской области из-за кори введен карантин

В Нововодолажском районе Харьковской области из-за кори введен карантин

14:10 24.02.2019
На Харьковщине 6-летний ребенок провалился под лед

На Харьковщине 6-летний ребенок провалился под лед

14:05 21.02.2019
На Харьковщине с начала избирательной кампании открыли пять уголовных производств – полиция

На Харьковщине с начала избирательной кампании открыли пять уголовных производств – полиция

11:03 20.02.2019
Юрий Бойко – лидер президентского рейтинга в Харьковской области – опрос

Юрий Бойко – лидер президентского рейтинга в Харьковской области – опрос

15:14 19.02.2019
Больше трети поступивших в полицию Харьковской области сообщений о предвыборных нарушениях не подтвердились

Больше трети поступивших в полицию Харьковской области сообщений о предвыборных нарушениях не подтвердились

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАКО примет участие в формировании обновленного состава набсовета "Укроборонпрома"

В НАБУ никогда не было "дела "Оптимумспедеталь", противоправная деятельность компании зафиксирована в одном кейсе – НАБУ

ГБР еще не получало материалы дела, открытого по заявлению Розенблата о якобы поддержке Сытником через "черную бухгалтерию" Клинтон

ГБР намерено проверить возможную причастность Сытника к сокрытию коррупции в оборонпроме

Движение в направлении столицы на 72км трассы Киев-Одесса заблокировано из-за горящей фуры

ПОСЛЕДНЕЕ

Киев вторым в Украине присоединился к проекту ЕБРР "Зеленые города"

Дебаты в деле украинца Павла Гриба назначены на 21 и 22 марта, скоро приговор – отец

Житель Чугуева организовал торговлю вооружением, вывезенным из зоны ООС

Перевозчики просят отложить на конец 2019г срок введения новых норм техосмотра транспортных средств

American Airlines на время прекращает полеты в Венесуэлу

Подозреваемый в нападении на погибшего сотрудника АП арестован без права на залог

Количество М2М-карт в сети "Киевстар" достигло 1,5 млн

В Беларуси в ближайшее время начнут вещание еще несколько украинских телеканалов

Боевики в пятницу трижды нарушили режим тишины в зоне ООС – штаб

У НАБУ не было всей переписки фигурантов дела о коррупции в "оборонке" - Сытник

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА