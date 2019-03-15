События

19:22 15.03.2019

American Airlines на время прекращает полеты в Венесуэлу

1 мин читать
American Airlines на время прекращает полеты в Венесуэлу

Американская авиакомпания American Airlines в пятницу приостановила полеты в Венесуэлу, сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что такое решение авиакомпания приняла из соображений безопасности.

"Безопасность членов нашей команды и наших клиентов всегда была нашим приоритетом. American Airlines не будет осуществлять полеты в страны, которые мы не считаем безопасными", - говорится в заявлении авиакомпании.

Ранее Госдеп США рекомендовал американским гражданам не посещать Венесуэлу "из-за высокого уровня преступности, народных волнений, плохой инфраструктуры в области здравоохранения, произвольных арестов и задержаний граждан США".

Накануне госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что все американские дипломаты, остававшиеся в Венесуэле, покинули Каракас.

Венесуэльские власти ранее на этой неделе заявили остающимся в стране американским дипломатам о необходимости покинуть страну в 72 часа. Госсекретарь США тогда заверил, что они будут выведены из страны.

В конце января президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипотношений с США и велел американским дипломатам покинуть Венесуэлу. В Каракасе остался небольшой контингент, задачей которого было ведение переговоров об учреждении миссий интересов. Эти переговоры не увенчались успехом.

Теги: #венесуэла #сша #авиакомпания #полеты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:51 15.03.2019
Порошенко поблагодарил США и Канаду за введение "азовского" пакета санкций

Порошенко поблагодарил США и Канаду за введение "азовского" пакета санкций

18:15 15.03.2019
Минфин США добавил шесть физлиц и восемь компаний из РФ в санкционный список

Минфин США добавил шесть физлиц и восемь компаний из РФ в санкционный список

17:37 15.03.2019
Помпео пригрозил санкциями сотрудникам МУС за расследования в отношении военных США

Помпео пригрозил санкциями сотрудникам МУС за расследования в отношении военных США

15:20 15.03.2019
В Украине на 40 суток арестован гражданин США, разыскиваемый за организацию крупного наркокартеля

В Украине на 40 суток арестован гражданин США, разыскиваемый за организацию крупного наркокартеля

11:28 15.03.2019
Власти США обвинили Volkswagen и бывшего CEO автоконцерна в обмане инвесторов

Власти США обвинили Volkswagen и бывшего CEO автоконцерна в обмане инвесторов

09:36 15.03.2019
Сенат США одобрил резолюцию по отмене режима ЧП на границе с Мексикой

Сенат США одобрил резолюцию по отмене режима ЧП на границе с Мексикой

09:04 15.03.2019
КНДР может приостановить переговоры с США – СМИ

КНДР может приостановить переговоры с США – СМИ

07:59 15.03.2019
Китай надеется на успешное завершение консультаций по торговле с США - премьер Госсовета

Китай надеется на успешное завершение консультаций по торговле с США - премьер Госсовета

23:20 14.03.2019
США отозвали 340 виз у представителей Венесуэлы – госдеп

США отозвали 340 виз у представителей Венесуэлы – госдеп

16:33 14.03.2019
Рейтинг Трампа упал до 39%

Рейтинг Трампа упал до 39%

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАКО примет участие в формировании обновленного состава набсовета "Укроборонпрома"

В НАБУ никогда не было "дела "Оптимумспедеталь", противоправная деятельность компании зафиксирована в одном кейсе – НАБУ

ГБР еще не получало материалы дела, открытого по заявлению Розенблата о якобы поддержке Сытником через "черную бухгалтерию" Клинтон

ГБР намерено проверить возможную причастность Сытника к сокрытию коррупции в оборонпроме

Движение в направлении столицы на 72км трассы Киев-Одесса заблокировано из-за горящей фуры

ПОСЛЕДНЕЕ

Киев вторым в Украине присоединился к проекту ЕБРР "Зеленые города"

Дебаты в деле украинца Павла Гриба назначены на 21 и 22 марта, скоро приговор – отец

Житель Чугуева организовал торговлю вооружением, вывезенным из зоны ООС

Перевозчики просят отложить на конец 2019г срок введения новых норм техосмотра транспортных средств

Почти 13 тыс. жителей Харьковщины зарегистрировались для участия в пробном ВНО

Подозреваемый в нападении на погибшего сотрудника АП арестован без права на залог

Количество М2М-карт в сети "Киевстар" достигло 1,5 млн

В Беларуси в ближайшее время начнут вещание еще несколько украинских телеканалов

Боевики в пятницу трижды нарушили режим тишины в зоне ООС – штаб

У НАБУ не было всей переписки фигурантов дела о коррупции в "оборонке" - Сытник

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА