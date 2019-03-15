Подозреваемый в нападении на погибшего сотрудника АП арестован без права на залог

Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры №10 и арестовал на 60 суток 25-лентнего гражданина Армении, который подозревается в разбойном нападении на сотрудника администрации президента Украины, после которого потерпевший скончался.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, подозреваемому инкриминируют ч.2 ст.87 Уголовного кодекса Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, совмещенный с насилием, опасным для жизни лица, на которого совершено нападение). Личность второго нападающего устанавливается.

В прокуратуре сообщили, что подозреваемый и его сообщник напали на незнакомого им мужчину, несколько раз ударили его по голове, отобрали телефон и банковские карточки. Утром тело потерпевшего нашли прохожие.

Погибшим оказался сотрудник АП Александр Бухтатый.

Как сообщалось, в четверг утром в полицию поступило сообщение о том, что на ул.Багговутовской возле церкви прохожие обнаружили мертвого мужчину. При мужчине было обнаружено удостоверение сотрудника АП.