Количество М2М-карт в сети "Киевстар" достигло 1,5 млн

Спрос на M2M (Machine-to-Machine) подключения со стороны бизнес-клиентов "Киевстар" стабильно растет: если в 2016 году в сети оператора насчитывался 1 млн карт для межмашинного общения, то в третьем квартале 2018 года – 1,4 млн, а в феврале 2019 года – 1,5 млн.

Согласно пресс-релизу крупнейшего украинского оператора связи в пятницу, 90% подключений – это В2В-клиенты, часть из которых использует М2М для автоматизации и контроля своего бизнеса.

Среди подобных примеров "Киевстар" назвал POS-терминалы, счетчики электричества, удаленный контроль перемещения техники и объема использования топлива.

По данным компании, другая часть клиентов на основе М2М-подключений создает свои продукты: автомобильные и домашние сигнализации, системы пожарной безопасности; в агросекторе – датчики определения температурного режима и влажности грунта - и пр.

В частности, говорится в релизе, наибольший спрос на М2М-подключения среди бизнес-клиентов формируют охранная и финансовая сферы. Удвоилось также количество М2М-карт у предприятий, предоставляющих разные сервисы и услуги населению, например, системы слежения за автотранспортом коммунальных хозяйств и датчики считывания показателей со счетчиков тепла, воды и электричества.

Ритейл и энергетика делят между собой четвертое и пятое места, указывает оператор.

"Киевстар" отмечает активный рост спроса на М2М среди частных пользователей: как правило, люди подключают М2М сим-карты для охраны недвижимости в системах Smart Home, для работы датчиков и трекеров, навигаторов и автомобильные сигнализации.

"Киевстар" - украинский оператор телекоммуникаций, предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G и 4G. Его услугами по состоянию на конец четвертого квартала 2018 года пользуются около 26,4 млн абонентов мобильной связи и более 900 тыс. клиентов фиксированного интернета. Его акционеры – международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.).

Чистый доход "Киевстар" в 2018 году вырос на 13.2% – до 18,72 млрд грн, а показатель EBITDA – на 14,2%, до 10,53 млрд грн.