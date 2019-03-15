События

18:44 15.03.2019

Количество М2М-карт в сети "Киевстар" достигло 1,5 млн

2 мин читать
Количество М2М-карт в сети "Киевстар" достигло 1,5 млн

Спрос на M2M (Machine-to-Machine) подключения со стороны бизнес-клиентов "Киевстар" стабильно растет: если в 2016 году в сети оператора насчитывался 1 млн карт для межмашинного общения, то в третьем квартале 2018 года – 1,4 млн, а в феврале 2019 года – 1,5 млн.

Согласно пресс-релизу крупнейшего украинского оператора связи в пятницу, 90% подключений – это В2В-клиенты, часть из которых использует М2М для автоматизации и контроля своего бизнеса.

Среди подобных примеров "Киевстар" назвал POS-терминалы, счетчики электричества, удаленный контроль перемещения техники и объема использования топлива.

По данным компании, другая часть клиентов на основе М2М-подключений создает свои продукты: автомобильные и домашние сигнализации, системы пожарной безопасности; в агросекторе – датчики определения температурного режима и влажности грунта - и пр.

В частности, говорится в релизе, наибольший спрос на М2М-подключения среди бизнес-клиентов формируют охранная и финансовая сферы. Удвоилось также количество М2М-карт у предприятий, предоставляющих разные сервисы и услуги населению, например, системы слежения за автотранспортом коммунальных хозяйств и датчики считывания показателей со счетчиков тепла, воды и электричества.

Ритейл и энергетика делят между собой четвертое и пятое места, указывает оператор.

"Киевстар" отмечает активный рост спроса на М2М среди частных пользователей: как правило, люди подключают М2М сим-карты для охраны недвижимости в системах Smart Home, для работы датчиков и трекеров, навигаторов и автомобильные сигнализации.

"Киевстар" - украинский оператор телекоммуникаций, предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G и 4G. Его услугами по состоянию на конец четвертого квартала 2018 года пользуются около 26,4 млн абонентов мобильной связи и более 900 тыс. клиентов фиксированного интернета. Его акционеры – международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.).

Чистый доход "Киевстар" в 2018 году вырос на 13.2% – до 18,72 млрд грн, а показатель EBITDA – на 14,2%, до 10,53 млрд грн.

Теги: #киевстар #подключение #бизнес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:54 15.03.2019
"Киевстар" предоставит комплексные бизнес–решения для предприятий "Метинвеста"

"Киевстар" предоставит комплексные бизнес–решения для предприятий "Метинвеста"

16:12 10.03.2019
Работа экстренных номеров в Запорожской области с "Киевстара" восстановлена

Работа экстренных номеров в Запорожской области с "Киевстара" восстановлена

17:32 07.03.2019
"Киевстар" расширил 4G покрытие еще на 302 н.п. в восьми областях

"Киевстар" расширил 4G покрытие еще на 302 н.п. в восьми областях

13:24 06.03.2019
Две трети украинцев считают, что государство мешает малому и среднему бизнесу, 40% хотят открыть свое дело – соцопрос

Две трети украинцев считают, что государство мешает малому и среднему бизнесу, 40% хотят открыть свое дело – соцопрос

17:10 05.03.2019
"Киевстар" запустит SMS-оплату за проезд в транспорте в Житомире

"Киевстар" запустит SMS-оплату за проезд в транспорте в Житомире

12:57 28.02.2019
"Киевстар" запустит SMS-оплату за проезд в транспорте во Львове с 5 марта

"Киевстар" запустит SMS-оплату за проезд в транспорте во Львове с 5 марта

18:02 27.02.2019
"Киевстар" расширил 4G покрытие на 85 н.п. в шести областях

"Киевстар" расширил 4G покрытие на 85 н.п. в шести областях

17:22 27.02.2019
IT Kontrakt купила CoreValue у Insoft Capital и AVentures Capital

IT Kontrakt купила CoreValue у Insoft Capital и AVentures Capital

15:49 25.02.2019
"Киевстар" в 2018г увеличил доход на 13,2%, EBITDA - на 14,2%%

"Киевстар" в 2018г увеличил доход на 13,2%, EBITDA - на 14,2%%

14:01 25.02.2019
Количество специалистов в IT-сфере в Украине за два года можно увеличить до 200 тыс – Порошенко

Количество специалистов в IT-сфере в Украине за два года можно увеличить до 200 тыс – Порошенко

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАКО примет участие в формировании обновленного состава набсовета "Укроборонпрома"

В НАБУ никогда не было "дела "Оптимумспедеталь", противоправная деятельность компании зафиксирована в одном кейсе – НАБУ

ГБР еще не получало материалы дела, открытого по заявлению Розенблата о якобы поддержке Сытником через "черную бухгалтерию" Клинтон

ГБР намерено проверить возможную причастность Сытника к сокрытию коррупции в оборонпроме

Движение в направлении столицы на 72км трассы Киев-Одесса заблокировано из-за горящей фуры

ПОСЛЕДНЕЕ

В Беларуси в ближайшее время начнут вещание еще несколько украинских телеканалов

Боевики в пятницу трижды нарушили режим тишины в зоне ООС – штаб

У НАБУ не было всей переписки фигурантов дела о коррупции в "оборонке" - Сытник

Почти 60% украинцев считают ошибкой запрет российских артистов и фильмов и более 42% не поддерживают введения языковых квот – опрос КМИС

Помпео пригрозил санкциями сотрудникам МУС за расследования в отношении военных США

Полиция расследует избиение школьницы в Деснянском районе Киева

В НАПК заявляют, что неизвестные от их имени рассылают анкеты субъектам декларирования

НБУ продал на аукционе золотые памятные монеты на 1,4 млн грн

Утепление домов и модернизация систем отопления позволит снизить тарифы на услуги ЖКУ – эксперты

РФ подаст кассацию в Верховный суд Нидерландов, если проиграет апелляцию по "скифскому золоту", допускают в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА