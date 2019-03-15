Боевики в пятницу трижды нарушили режим тишины в зоне ООС – штаб

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в пятницу три раза нарушили режим тишины в зоне проведения операции объединенных сил, потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"На протяжении суток противник трижды открывал огонь по позициям наших войск. (…) Потерь среди наших защитников нет", - говорится в сводке штаба (по состоянию на 18.00) на странице ООС в Фейсбуке.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстрел велся из минометов калибра 82 мм и станкового противотанкового гранатомета - в районе населенного пункта Новоселовка Вторая.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела украинских позиций: из противотанкового ракетного комплекса - в районе населенного пункта Новозвановка; из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов - вблизи н.п.Крымское.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", – подчеркнули в штабе.